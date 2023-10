Näitleja Maarika Mesipuu-Veebel: „Sain oma lapsega enne tema sündi vestelda. See oli võimas kogemus.“

Kui Maarika ootas oma teist last, käis ta vaimse õpetaja ja selgeltnägija Kristiina Raie juures energiatööd tegemas. „Ta vahendas telepaatiliselt minu beebit ja ma sain oma lapsega enne tema sündi vestelda. See oli võimas.“ Maarika tahtis teada, kas laps on nõus kodus sündima ja sedagi, et kõik kulgeb hästi. „Nii nagu beebi ütles, ka läks.“

Seegi olukord oli täis ootamatusi, ämmaemand pidi olema teisel kodusünnitusel ja nii ta nende pere pesamuna sünni ajaks kohale ei jõudnudki.