USKUMATU LUGU! Suurbritannia selgeltnägija ja meedium Helen Duncan suutis tänu erakordsele võimele anda vaimudele nende maise kuju ja hääle

Kord teatas transsi läinud Helen, et üks kuningliku mereväe laev läks põhja kogu meeskonnaga. Ametlikud võimud eelistasid juhtunust vaikida ja sestap tundus infoleke väga kahtlane. Ühel seansil 1941. aastal ilmus publiku seas viibinud naise palvel tema poja vaim mereväevormis ja madrusemütsi pealt paistis selgelt sõjalaeva nimi – HMS Barham. Vaim rääkis hauataguse häälega, et ristleja laskis Vahemerel põhja Saksa allveelaev ja kellelgi ei õnnestunud pääseda. Saksa allveelaeva rünnaku alla sattunud soomusristleja Barham uppus tõesti Malta ranniku lähedal novembris 1941, kuid Briti valitsus hoidis teavet ülimalt ranges saladuses. Põhjaliku uurimise tulemusena tehti kindlaks, et aluse uppumisest ei saanud teada Duncan ise ega ükski tema seansi külastajatest.

Salateenistuste juhid sattusid hämmeldusse ja segadusse, sest ei teadnud, mida nüüd peale hakata. Fakt, et naine teadis laeva uppumisest, häiris sõjaväeluuret väga.