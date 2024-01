HALDJAS, MADU VÕI ERILISE ENERGIAGA PUU? Kes on inimeste metsa eksitaja ja kuidas ta tegutseb?

Tänapäeval räägitakse palju inimese kontaktist teda ümbritseva loodusega ja kõigile on selge, et seda kontakti on vähe. Ka metsaga on inimestel hoopis vähem suhteid kui varem, kuigi metsast kui loodusressursist räägitakse ja kirjutatakse palju, arvutatakse tema väärtust ja surutakse Exceli tabelitesse.