Psühholoog annab nõu | Kuidas märgata koolikiusamist ja oma last toetada?

Kui laps muutub tavalisest tagasihoidlikumaks, närvilisemaks või tujukamaks, on see märk, et midagi on lahti.

Kui laps räägib sagedamini sellest, et tal pole sõpru või et teda jäetakse alati kõrvale, võib see viidata sellele, et ta on sattunud kiusamise ohvriks.