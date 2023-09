APPI, LAPS TAHAB ABIELLUDA! „Kui noored tunnevad, et nad soovivad koos küpseda ja areneda, siis on see nende valik.“

Paari- ja pereterapeudi sõnul võiksid noored armunud lähtuda põhimõttest, et abielluda ja lapsi saada võiks siis, kui suhe on jõudnud realistlikumasse staadiumisse – mitte enne kahte-kolme koosoldud aastat. Osati on noorus ju ka suhete uurimise ja proovimise aeg. On normaalne proovida erinevaid suhteid, et mõista iseennast ja oma vajadusi-eelistusi. Seni, kuni kooselust või abielust ei ole sündinud lapsi, on ka vabadus lahku minna suurem. Laste sünd lisab abielule olulise vastutuskoorma, millega tuleks kindlasti arvestada.