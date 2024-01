Tervendaja Marika lapsepõlv oli täis vägivalda ja nälga: „Just läbielatu juhatas mu teiste aitamiseni"

Marika kogemus näitab, et olgu lapsepõlv kui keeruline tahes – lapsepõlvemustrite juurde ei tohi kinni jääda. Seda tema õnneks teinud pole.

„Ma valisin teadmise, et inimeseks olemise juures võib kogeda ka imelisi asju. Ma saan edaspidi ise valida, mida oma ellu valin. Mul oli seda õppimist vaja. Ma tean seda.“

Teekond ja kogemused

Nii alustaski Marika otsinguid juba viiendas klassis. Just siis leidis väike tüdruk arstiteadusliku raamatu haigustest, mida kohe uurima asus. Kahjuks võttis õpetaja selle internaadis ära sõnadega, et see pole lasteraamat. Teost Marika tagasi ei saanud, kuid uudishimu ei raugenud. „Tundsin, et tulin siia maailma ka ennast aitama. Ennustasin juba teismeeas tavaliste kaartidega ja kanaldasin infot juurde, kuigi tol hetkel ma seda ei teadvustanud. Paarkümmend aastat tagasi uurisin põhjalikumalt tarokaarte, kuid sain peagi aru, et see pole see, mida mina vajan.“