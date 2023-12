AJA PARATAMATUS? Tervendaja: „Vanasti remonditi suhteid, aga tänapäeval visatakse inimesi minema.“

Toomase hinnangul käivad tava- ja alternatiivmeditsiin käsikäes. „Pigem on minu tervendusmeetod energeetiline toetus. Kui võtame loodusest mõne taime ja teeme temast teed, toetame sellegagi keha. Tablett võib aidata valu ära võtta või reguleerida mingit seisundit organismis, aga me ei tohiks unustada, et loodus on ravimtaimi täis. Vanasti polnud farmaatsiatehaseid, oli lihtsalt loodus.“

Tšakratest rääkides saab mehe sõnul tänapäevases maailmas meeletu koormuse just kurgutšakra. See tuleneb asjaolust, et infot on meeletult palju ja sellega tuleb kogu aeg kokku puutuda. „Inimesed on pärast koroonaaega kinnisemaks muutunud, enam ei suhelda nii palju. Kurgutšakra annab ülekoormusest märku kähedama hääle või kratsiva kurguga. Just siis tuleks infot vähendada, see tähendab ka nutikasutuse piiramist.“

Kui rääkida viimase minutini ootamisest, et abi saada, teevad Toomase sõnul seda just eesti mehed. „Eesti mees läheb arsti juurde kahel juhul – kas naine sunnib või ei saa ta ise tööle minna. Ehk ajad ikka muutuvad,“ on põhjust olla lootusrikas.