HING ON KODUS KÄIMAS? Tartlanna Katrin pakub tütre 120aastasele nähtamatule sõbrannale isegi juustuvõileiba

Kas tõesti suhtleb väike tüdruk mõne vaimuga, peenmateriaalse olendiga? Kas see võib olla keegi, kes majas varem elanud, mõni ekslev hing, kes maisesse ringi teadmata põhjusel pidama jäänud? Küsimusi on palju. Fakt on see, et selles eramus on Katrin elanud juba umbes 30 aastat, kuid maja on vanem.

„Ise olen mõelnud, et mu ema Siret suri kolm kuud enne Sirelini sündi ja tüdruk pole oma vanaemaga kohtunud. Ta surigi pärast keemiaravi päris meie enda kodus, siinsamas majas – äkki tüdruk näeb teda?“ pakub Katrin asja seletamiseks ühe võimaliku variandi.