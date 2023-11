Anastasia Kaldussova aastasse pärast „Selgeltnägijate tuleproovi“ võitmist mahtus nii läbipõlemine kui ka konkurentide katse talle needust peale panna

Hiljuti võttis Anastasia otsuse vastu enam taro­kaartidega mitte ennustada. „Olin vihane, et need, kes tulevad mu juurde tarodesse, saavad juhised kätte, kuidas peab edasi tegutsema, aga tööd ei taha endaga teha. Kõik justkui loodavad, et annan neile imetableti ja see ravib neid terveks. Paraku see pole nii, ja kui sinu probleemide taga seisavad näiteks psühholoogilised põhjused, on ainuke viis neid lahendada visiit psühholoogi juurde,“ selgitab nõid. Samuti ei jaksa ta enam tuleviku tarbeks kaarte laduda ja selleks on väga emotsionaalne põhjus. „Ma ei jõua enam kurbi uudiseid edastada. Olen lasknud sellel ennast varem mõjutada. Ma annan küll alati ka nõu, kas ja kuidas saab parandada olukorda, aga jällegi – kliendid ei taha seda kuulda võtta.“