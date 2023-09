NAISTELEHE TOIMETAJA EKSPERIMENT: Kas toimetulekupiiriks arvestatud summaga on võimalik nädal aega elada ehk mille peale kulus mu väikesel perel nädalas 110 eurot?

„Mul on plaanis säästueksperiment,“ ütlen ühel esmaspäeva õhtul oma 17aastasele pojale. „Kas me juba ei ela niigi kogu aeg säästurežiimil?“ küsib ta imestunult. Räägin talle toimetulekupiirist. Et prooviks, kas tuleme toime nii, kui nädalas on kasutada ainult 110 eurot. Sest 2023. aastal on ühe vanema ja ühe lapsega pere toimetulekupiir 440 eurot – minimaalseim summa, millega pärast elamiskulude maha arvamist hakkama saada.