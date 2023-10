ÄRA MAGA MAHA! Kinnisvara24 jagab sinuga peagi valmivaid kinnisvarapärle!

Oma suurepärase asukoha tõttu on võimalik igale poole jalgsi liikuda – Tõnismäe, Vanalinn ja Kristiine on vaid 5 minuti kaugusel, aga kui siiski eelistad sõita autoga, on selle parkimiseks ruumi maa-aluses parklas. Lähedal asuvad ka mitmed koolid, lasteaiad ja muud huviringid ning pargid – kõike, mida hing ihkab, seda ta ka leiab!

Vaid 14 korteriga Luise 13 tekitab privaatse kogukonna tunde. Praktiliste planeeringutega korterid, kus siseviimistluses on hoolsalt valitud naturaalne puit ja valged detailid, annavad edasi kogu helguse ja puhtuse, mis tähistab justkui uut värsket algust. Kui lisaks jalutamisele meeldib peres kellelegi ka rattaga sõita, siis maa-aluses parklas on nendele eraldi kohad, ei pea enam koridori jätma, keldrisse tassima või mis veel hullem – korterisse vedama. Pere väiksematele on aias laste mänguväljak.

Laaneserva – Looduslapsele, kes ei soovi linnapiirist kaugele.

Laaneserva märksõnadeks on merekohin ja metsasahin, värske õhk ja linnulaul, nii, et tahes-tahtmata tekib tunne, et oled justkui maal… Tegelikult aga vaid mõne kilomeetri kaugusel täielikust linnamelust!

Kuigi elamurajoon paikneb linnast väljas metsatuka sees, siis millestki puudust seal tundma ei pea. Lähedal asuvad lõõgastumiseks spaad, meri ja liivarand, ostlemiseks Viimsi Turg ja -Keskus, meelelahutuseks muuseumid ja restoranid, kehale toonuse andmiseks on olemas nii terviserajad kui spordisaalid ning lisaks kõigele eelnevale ei puudu ka lasteaed ja ühistranspordiside linnaga.