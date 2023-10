«Tänan küsimast, aga tänavune suvi möödus haiguse tähe all. (Ohkab sügavalt.) Pidin Bulgaariasse sõitma. Päev varem käisin Pärnus, väga palav oli ja panin voodist kahe meetri kaugusele ventilaatori käima. See käis terve öö ja hommikuks oli mu hääl lännu. Nii et Bulgaarias olles mul pilt oli, aga häält ei olnud. (Naerab.) Ja vaat sellest ajast olengi nagu müürivahe lillekene. Nii kui väheke tuult saan, nii olen haige.

Ja kui siis veel korra kodus tuult sain, jäin tõesti väga haigeks. See oli üle mõistuse. Just siis juhtus üks väga kummaline asi: nägin, et surm seisab minu ligi. Tahtis mind ära viia. See oli noor inimene, õigupoolest oli tema keha noor, sest surma nägu ma kunagi ei näe. Tal oli must ürp seljas ja varrukate otsas valged kätised.“