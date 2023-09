Kolmiknegatiivne rinnavähk murrab Eesti naisi: „Noor inimene ei tule selle peale, et rindu kontrollida. Ma ka ei tulnud.“

Muidugi hakkas Egle (37) nutma. Ta oli nii suures šokis, et ei osanud midagi küsida. Nüüd on kolme lapse emal aktiivsest ravist möödas poolteist aastat ning ta on võtnud missiooniks oma teekonda avalikkusega jagada. „Nii kaua, kui mind jätkub.“ Kõik selleks, et naised teaksid: rinnavähi eest pole kaitstud keegi, hoolimata vanusest. Ja seepärast on tarvis oma rindu kullipilgul jälgida ning vähimagi kõrvalekalde puhul arstile muret kurta.

Üks rind teisest suurem

Egle tundis esimest korda midagi ebatavalist 2021. aasta veebruaris. Ta oli toona 35aastane. „Trennis oli kõhuli harjutusi ebameeldiv teha. Kuna mul on eluaeg suuremad rinnad olnud, ei osanud ma sellest midagi kahtlast välja lugeda – tegin harjutusi lihtsalt teisiti,“ jutustab ta. Ka see, et üks rind oli teisest veidi suurem, ei pannud peas häirekelli helisema, sest naine oli seni olnud üldises plaanis terve ja sportlik.