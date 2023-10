„Kui praegu on asjad nii nagu nad on, siis on nad just niisugused, nagu nad parasjagu on,“ on Inna elumoto. Rasketel hetkedel võtab ta kitarri ja musitseerib. Foto : Piret Linnamägi

Minejate käehoidja: kui patsiendid hinge ei poeks, poleks elu-surma piirimaile enam asja