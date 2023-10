Kui teil tekib lugedes mulje, et selliste eluraskustega rinda pistnud habras daam on ilmselt elus kibestunud, siis vaat seda joont pole Ehas kohe üldse! Võin seda kinnitada, sest fotosessioonile tõi seekordne kaanemodell kaasa nakatavalt elujaatava õhkkonna ja ma ütleks, et lausa Hollywoodi kuldse ajastu hõngu.

Seda teeb vist inimesega Ameerika, kust tulnud on tihti kuidagi kompleksivabamad kui paljud meist. Elu tulebki positiivselt võtta, sest ega murekoorma all lookas ägamisest miski niikuinii paremaks lähe!

Liblikana on mööda lennanud ka suvi ja käes on oktoober. Minu meelest on see vahva kuu, sest ega muul ajal saa nautida sellist värvidemängu puudel. Puud on üldse meie elus tähtsad. Koduõues sirguv vaher, kask või mänd on tegelikult ju lihtsalt üks taim, aga selline, mida mäletad ka siis, kui elad ammuilma kusagil mujal.

Uudisena hakkabki meil sellest numbrist ilmuma uus rubriik Tohter Puu, kus teadlane ja proviisor Ain Raal räägib iga kord ühest neist. Eestis kõige sagedamini kasvav mänd on kohe esimene.