OH AEGU, OH KOMBEID! Kuidas väljendada end sotsiaalmeedias parimal viisil?

Soovi korral võime suure osa oma elust teha veebis kättesaadavaks nii sõpradele kui ka pereliikmetele, vanadele tuttavatele lähedal ja kaugel. Pikka aega valitsenud arusaam, et sotsiaalmeedia on noorte pärusmaa, ei ole enam kindlasti tõsi. Internetis avalikult suhtlemine on kõigile ühtmoodi sobilik, aga samamoodi kehtib kõigile seal käitumise etikett.