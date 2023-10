Tõlkija Krista Kaera elus on raamatud alati olnud tähtsal kohal. „Teadmisi saab tänapäeval igalt poolt, aga seda õhustikku, mis hinge toidab, ei saa Google`ist.“

Kristal on huvitav kuulata praegu väikekoolide ümber käivaid arutelusid. Tema koolis käis õppimine nii, et peale ema oli veel üks õpetaja, nad andsid kõiki aineid. Vahetunnis jooksid lapsed õues. Koolimaja juures oli ilus suur park ja tiik, kus ujusid pardid. Tiigi taga olid spordiväljakud, kuusehekk, põõsad. „Koolimaja oli vana. Kunagi pärast seda, kui olin sealt ära läinud, tähistati kooli 100 aasta juubelit. Kohapeal küpsetati leiba ja mu vanaema, kes meie juures elas, tegi munavõid, seda määriti leivale. Kooli toodi kohalik piim ja tee, see oligi koolitoit ning maitses suurepäraselt. Eraldi kokka polnud,“ kirjeldab Krista maakooli lihtsaid olusid.