AMEERIKA UNELM JA KOLM SÜNDIMATA LAST | Eha Urbsalu: „Naeratan ka siis, kui südames on väga valus.“

Kui Eha 30. augustil 1989 Los Angelesse jõudis, et alustada modellikarjääri, oli tal taskus 8 dollarit, mis Eestis võrdus kahe ja poole kuu palgaga. Nüüd elab ta juba mitu aastat Miami lähedal West Palm Beachil kõrghoones, mille rõdult näeb ka president Donald Trumpi Mar-a-Lago residentsi.

Tema elu on olnud pealtnäha pesueht Ameerika unistus, kus näolt ei lahku hetkekski pärlvalgete hammastega keep smiling. Naeratuse taga on aga aeg-ajalt olnud palju valu, kurbust ja luhtunud unistusi. Et Eha on kaunis ja silmapaistev naine, ei olnud tal austajatest puudust.

Kuid nii Eha viis kihlust kui ka teised suhted jäid vaid liblikalennuks. Ameerika meestes pettus Eha õige pea.