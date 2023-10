24 kilo kaotanud bussijuht: „Reisijad ikka ütlevad, et olen jälle alla võtnud.“

Merike Remmeli (55) kaal paisus aastatega aina suuremaks, nii et rooli taga istuda oli juba ebamugav. Nüüdseks on Figuurisõpradega liitunud naine avastanud kõndimise ning käinud nelja kuuga maha nii palju kilomeetreid, et botastesse on augud kulunud ja kadunud 24 üleliigset kilo.