Margus Konnula ehk Contra isevärki hobi: "Esimese nelja puhul lihtsalt avastasin, et on V-tähega kohad ja mõtlesin, et võiks sihipäraselt edasi koguda."

Alles möödunud nädalavahetusel osales Margus ehk Contra Ventspilsis poolmaratonil ning on tulemusega rahul, „suurt ärakukkumist ei tulnud.“ Kuna aastast 2018 peab mees maratonipausi eesmärgiga puhata kuni 50. eluaastani, jooksis ta sel aastal kaks poolmaratoni. Ja osales kodukandis ümber Uhtjärve jooksul, kust on puudunud vaid korra, aastal 1996.

69 maratoni!

Contra on üldse jooksnud 69 maratonil! Ja rekordite rekord sündis 2015. aastal, mil mees läbis neid suisa 22. See, millised on kannatused, erineb tema sõnul maratoniti üsnagi. „Vahel päris õigeid kannatusi polegi, need tulevad alles sellest, et tahaks veel lõpus kellegagi võidu joosta. Aga vahel on juba poole maa peal väga raske, ja siis jõuab tavaliselt selleni, et tuleb kõndima hakata. On õnnestunud ka kümne kilomeetriga end ribadeks joosta, siis tuli ka katkestamine. Aga viimased 15 aastat ei ole seda juhtunud.“ Taastumiseks võtab ta mõned jooksuvabad päevad. Vahel käib massaažis, vahel saunas.