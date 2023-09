Kuidas saada kindel „JAH“ vastuseks küsimusele: kas tuled mulle...?

Mis näitaks veel paremini, et kallimal on kindel soov sinuga oma elu jagada, kui et ta on üles otsinud käsitöökunstniku, kelle meistritöö tulemusel valmib sõrmus, mis on disainitud just sulle! Sellise partneri keskkonnateadlik mõtteviis on kindlasti ka ühe pühendunud abikaasa tunnus.