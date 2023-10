USU VÕI ÄRA USU: Naelateraapias tuleb seista 300 naela peal ja see ei tee üldse haiget. Hirmudest vabastab aga küll!

Selle läbiviimiseks on Mariannel ligi 300 naelaga puidust seisulaud. Kõlab uskumatult, kuid naise sõnul ei tee naelad üldse haiget, sest neid on palju ja kogu keharaskus on nende peale ära jagatud.

„Esimene kord neid proovides mõtlesin muidugi, et olen hullukene. Aga sain ka üsna ruttu aru, miks need mu ellu tulid. Naelateraapia teeb ära väga mitmemõõtmelise töö. See mõjub kehale, psüühikale ja energeetikale. Ühtlasi toob alateadvusest välja kõik peidus oleva,“ selgitab Marianne.