Tõeliselt eksklusiivse kollektsiooni lugu

Iga STOCKHOLM kollektsiooni ese on austusavaldus Skandinaavia disainile ja pakub samas võimalust kogeda ehedat IKEA eripära. Kollektsiooni võtmesõnaks on lihtsus ja seega on STOCKHOLM tooted valmistatud looduslikest materjalidest nagu rotang, klaas ja puit, mida on meeldiv katsuda. Kollektsiooni kuuluvaid diivanilaudu, vaipu, toole, peegleid ja teisi esemeid kujundades peeti silmas, et need sobiksid kodudes juba olemasoleva sisustusega. Aastate jooksul on eri disainerite käe all välja tulnud veel mitu samanimelist kollektsiooni. Need võivad küll välimuselt veidi erineda, kuid neil on ka arvukalt ühisjooni, millest üks peamisi ja läbivaid on kõrge kvaliteet.