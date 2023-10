Menukas teleseriaalis „Neli tankisti ja koer“ Janekit mänginud näitleja Janusz Gajos abiellus neli korda

Poolakate üks tuntuim telesari jõudis esimest korda eetrisse 25. septembril 1966. aastal. Juba avakaadrite järel armus lugematu arv tüdrukuid, neide ja naisi teleri ees blondi noorukisse kõrvuni ära ning sünnitusmajades hakati üksteise võidu poisslastele panema nime Janek. Ja seda mitte üksnes kodumaal, vaid igas sotsialismileeri riigis, kus teleseriaal eetrisse lasti. Ka Eestis.

Õlg õla kõrval Punaarmee sõduritega natside vastu võitlevast tankimeeskonna vaprast liikmest sai küll miljonite tõeline iidol, kuid sarja erakordne populaarsus hägustas piire filmitõe ja ajaloolise tõe vahel. Piirid hägustusid ka Gajosi ja tema tegelaskuju vahel ning määrasid näitleja korraks professionaalsesse unustusse. „Janeki mängimine oli ühtaegu hea võimalus, kuid ka needus. Suhtusin kuulsasse rolli kahetiselt. Peapõhjuseks sai kindlasti see, et fännid samastasid mind sealtmaalt üksnes Janekiga. Meeletu edu koormas ja tüütas. Ühel hetkel ei saanud ma tagasihoidliku loomusena isegi tänaval enam rahulikult kõndida, alailma peatasid mu fännid või lapsed,“ on Gajos tagantjärele kinnitanud.