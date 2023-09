Haruldase lemmiklooma õnnelik omanik: „Mul pole pesumasinat vajagi, sest peres kasvab pesukaru!“

Urr! Kuulda on häälekat ja tigedat nurrumist-lõrramist. „Võõraid ta eriti ei salli, siis teeb end kohe suureks ja hirmsaks. Nohiseb ja uriseb, et temast eemale hoitaks,“ tutvustab Marit Kaseleht nende pere lemmiklooma. Pesukaru Woldemar, hellitavalt Wolly (8), on uudishimulik ja õige pea näitab mänguline mõmmik oma tõelist palet. Ronib turnimispuudel ja suudab meisterlikult rippuda pea alaspidi laes. Osav kiskja on justkui vilgas ahvipärdik.

Pidas perenaist oma emmeks

„Pesukaru võtmine polnud üldsegi minu mõte,“ sõnab Marit. See juhtus 2015. aastal, kui tema poeg sattus koos isaga Tartu ühte lemmikloomapoodi ja seal müüdi kahte pesukaru.