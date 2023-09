SÜGISE ARMUHOROSKOOP: kes peab jahiinstinkti taltsutama, kes fantaasiaid julgelt ellu viima?

Kui tänavu tuleb midagi motoks võtta, siis see, et rahuldust pakkuva armusuhte võti on omaenda vajaduste tähtsustamine. Eelmine aasta võis romantikarindel kahvatu olla, kuid nagu lubavad väljaannete Pop Sugar ja New York Post armuhoroskoobid, tõotab planeetide seis selle sügise lõpuks paljude armuelus kiretormi tekitada.