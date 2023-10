Tahaksid perega lõbusalt aega veeta, aga ideed on otsa saanud?

Kas ka sinul on tekkinud küsimusi: Milline näeb mammut tegelikult välja?, Millal ja kuidas tekkis Eestisse inimasustus?, Kuidas on ajas liikunud mandrid?, Kas kliima päriselt soojeneb või hoopis külmeneb? Jääaja Keskusest leiab neile vastused. 2000 m2 suurusel näitusepinnal räägitakse, kuidas sai alguse elu Maal ja miljardeid aastaid hiljem sündis inimene.

Miks on Jääaja Keskuse sümboliks mammutipere? Eks ikka seetõttu, et tänane Eestimaa pind on viimaseid kohti Euroopas, kus need hiiglaslikud loomad veel 10 000 aastat tagasi ringi liikusid. Koos elusuuruses mammutitega fantaseerime, milline võis olla elu tuhandeid aastaid tagasi, kes võisid olla mammutite kaasteelised. Arutleda saab ka, miks mammutid välja surid ja milline oli sealjuures inimese roll.

Kindlasti on külastaja jaoks põnev jälgida, kuidas on selle ajaga muutunud Eestimaa loomastik ja taimestik. Ja milline on täna inimese roll selle kujunemisel.

Pidevalt uuenev ekpositsioon

Ehkki kooliajal sai õpitud, siis paljude jaoks on tänaseks ununenud lihtne tõde, kus elavad pingviinid ja kus jääkarud. Jääaja Keskuse teine sümbolloom – jääkaru Franz aitab selgitada uuel näitusel „Miks jääkarud pingviine ei söö“, kuidas peab jahti jääkaru, milline on ta toidulaud ja on see jääväljade sulamisega muutunud. On ju jääkaru kliimamuutuste üks indikaatoreid.

15. oktoobril avati keskuse tulevikukorrusel Peeter Lauritsa uus näitus „Miski on kõigega seotud“, mis pakub harukordse võimaluse vaadata loodust senisest uudsemate nurkade alt. Nähtamatud ja vaevu aimatavad protsessid on looduses palju olulisemad kui silmaga nähtavad ja käega katsutavad. Me ju tavaliselt mulla alla nägema ei küüni. Kunstnik ja „fotomanipulaator“ Peeter Laurits.