Nunnumeeter põhja! Rakvere linnuses elab hulk armsaid loomi, eesli pärast sõidetakse lausa ekstra kohale!

Eesel Mickensit on televiisorist näidatud. Kui mullu oktoobris lausa India telereklaamis osalenud Mickens suri, oli selge, et kevadeks tuleb leida uus loom. „Eesli pärast meie juures käiaksegi. On neid, kes tulevad igal aastal eeslit vaatama,“ sõnab Lyan. Nii asuski talitaja uue superstaari otsingutele. Üsna pea mõistis ta, et see polegi nii lihtne. „Otsisin teda tükk aega, seitsme maa ja mere tagant. Eestis ja lähiriikides suurt valikut pole.“