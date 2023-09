Eda-Liis Kann võttis lapsed terve suve endaga tööle kaasa: „Olen nagu tigu, kes kodu kaasas tassib.“

Laste kasvatamise kõrvalt töötamine võib sageli olla paras väljakutse, kuid reporter Eda-Liis Kann on need kaks maailma omavahel edukalt sidunud. Tema peres kasvab kolm tütart – sel kuul esimest sünnipäeva tähistanud beebi Liisabel, 12aastane Marta ja 14aastane Saara. Kõik tüdrukud on harjunud emaga juba väiksest peale tööl kaasas käima.

,,Ma pole väga suur pabistaja, aga kuidagi enda külge kasvatan ma lapsi küll. Nii et seda lastega töötegemist olen juba 14 aastat harjutanud.