Antti Kammiste oma uuest ametist: "Kuigi olin pakkumist oodanud, tuli see ikkagi ootamatult"

Tegelikult on see muidugi nali, sest ühe kuu jagu kolmeminutilisi saatejuppe salvestatakse korraga ära. Saateid, kus kõlab Antti (56) klaverimäng, saab kuulata alates oktoobrist. Seni on veel mõnda aega raadioeetris arhiivisaated, kus klaveril musitseerib Viive Ernesaks. Legendaarne pianist lahkus meie seast tänavu jaanuaris 91aastasena.

Vastastikune sümpaatia

Antti sõnul oli neil Viivega paar eriliselt sooja kohtumist. „Viive lihtsalt võttis mul kätest kinni ega lasknud lahti. Ta oli väga ekspressiivne, aus ja südamlik, siiras silmavaataja, tohutult soojade kätega. Saime Viivega väga hästi läbi.“