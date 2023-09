VÄÄRT TEADMINE: Mitut rinnahoidjat vajad sa tegelikult?

„Pesu ei ole kunagi pelgalt vaid tarvilik rõivaese, me ihkame ka midagi, mis on kaugel praktilisusest ning pakub lihtsalt rõõmu. Ahvatlusi jagub seejuures küllaga – kes armastab pitsivahtu, kellele meeldivad huvitavad lõiked, lisaks iga uue hooaja trendikad toonid. Küll aga on teatud rinnahoidjad, mis võiksid igas pesusahtlis alati olemas olla,“ ütleb Change Lingerie esindaja Ülla Sarapuu.