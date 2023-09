Lihtne maine vaev hoiab Silva elusana: neli lehma aitasid tubli naise üle leinast ning innustasid looma uuenduslikku piimapukki

„Rääkisin kirurgile, et mul on lehmad ja ma ei saa opile tulla. Ta ütles, et ma olen ajalooline inimene,“ sõnab Silva Margat. Uue Ööbiku talu perenaist on ennegi punasesse raamatusse arvatud, aga teda on sarvekandjad aidanud leinast toibuda ja innustanud avama poppi piimapukki.