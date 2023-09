Täna algab Matsalu loodusfilmide festival: „Väike tibu tegi nii hea rollisoorituse, et vupsas munast välja täpselt kaadri keskele!“

„Mis me teeksime, kui kanu ei oleks?“ küsib üks dokfilmi „Suled või glamuur“ tegelastest. Režissöör Eva Kübar meenutab filmi sünnilugu: „Leidsin Kopli kanad niimoodi, et sattusin oma elukaaslasega Veronika Vallimäele külla. Nägin, kuidas ta pidas kasvuhoones kanu. Ma polnud midagi sellist varem näinud, et keset linna saavad kasvuhoones elada kanad. See oli märtsis ja ta andis meile mune kaasa.“