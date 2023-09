Kogukonnaprogrammi liige Natalja: soovin, et ka meie lapsed saaksid hingata värsket õhku

Alexela kogukonnaprogrammi eesmärk on aidata vähendada sõitudest tekkivat keskkonnamõju ja teha üheskoos loodusele head, istutades puid.

Miks just puid? Lisaks kodukandi roheluse säilitamisele on puude istutamine konkreetselt seotud keskkonna heaoluga. Üks keskmine suureks kasvav puu on võimeline oma eluaja jooksul atmosfäärist hävitama koguni ligikaudu 600 kilogrammi süsihappegaasi. Teisisõnu seisavad puud meie puhta looduse eest.

Natalja on olnud Alexela klient juba rohkem kui kümme aastat. Alexela asus tema jaoks väga mugavas asukohas, nii temast kunde saigi. Mõned aastad tagasi läks Natalja juba energiaettevõttesse tööle, just seal kuulis ta esimest korda kogukonnaprogrammist. „Otsustasin liituda, sest mind huvitavad keskkonnaga seotud teemad,” nendib ta.

Kuna Nataljat kogukonnaprogramm ja selle võimalused vägagi kõnetavad, annab ta aktiivselt teistelegi nõu sellega liituda. „Isegi kui ma ei oleks Alexela töötaja, siis soovitaksin ikkagi programmiga liituda. Kui ma täna sellest räägin, näen, et see teema pakub huvi paljudele,“ tõdeb ta ning lisab: „Usun, et programm on juba praeguseks andnud keskkonnahoidu suure panuse.“

Keskkonnale tehtud kahjud vajavad hüvitamist

Natalja arvates on noorem põlvkond keskkonnahoiu teemadega tunduvalt rohkem kursis kui vanemad inimesed – kõik õppeasutused edendavad ju aktiivselt loodus- ja keskkonnahoidu. „Leian, et loodusele ja kliimale tekitatud kahjud vajavad hüvitamist, igaühel meist on oma tegevusega jälg, see on paratamatu. Soovin, et ka meie lapsed saaksid hingata värsket ja puhast õhku ning neil oleks võimalus jalutada ilusates metsades,” mõtiskleb ta.

Natalja on astunud loodushoiuks veelgi mitmeid samme peale kogukonnaprogrammi liikmeks asumist. „Lõpetasin ühekordsete nõude kasutamise ja vähendasin ka kilekottide tarbimist. Poodides püüan valida pakendatud tooteid, millel on silt „bio“,” toob ta välja.