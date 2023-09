IKEA saab 80: üllatavalt taskukohase hinnaga laud

Nime „LACK“ kuuldes mõtleb enamik inimesi IKEA madalale abilauale – see mööbliese on tõeline IKEA klassika, mida on aastate jooksul toodetud loendamatutes värvitoonides. Ehkki praeguseks on algsele lauale lisandunud terve sari riiuleid, telerialuseid ja lauakomplekte, on abilaud neist siiski kõige tuntum.