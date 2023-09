PSÜHHOLOOG ANNAB NÕU: 5 põhjust, miks suhtes oleval inimesel võib tekkida uus suhe

Kas emotsionaalsed vajadused on rahuldatud? Sageli otsivad inimesed uut armusuhet, sest nad tunnevad, et nende emotsionaalsed vajadused pole senises suhtes rahuldatud. Avatud suhtlemine on võtmetähtsusega, kuid kui sellega hakkama ei saada, korduvad probleemid ka uues suhtes.