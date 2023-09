RÕÕMSAVÄRVILINE JA LUSTLIK HOBI: Marika kogus on üle 200 lepatriinuga eseme!

Marika (60) meenutab, et kõik sai alguse 2008. aastal. Pärnu keskraamatukogus töötav naine tundis siis, et kui perioodikasaali punaste toolide juures oleks midagi sarnases toonis, oleks ruum kaunim ja hubasem. Lisaks mõtles naine ka, et „mu laua peal võiks midagi värvilist olla“. Ta seadiski sammud poodi endamisi arutledes, mis see punane olla võiks. Naine naasis poest lepatriinupildiga vaasi, rahakassa ja külmkapimagnetiga.

Tütre entusiasm nakatas

Tõele au andes sellest esimesest käigust uus hobi ei sündinud. Mõneks ajaks olidki vaid need kolm asja raamatukogu kaunistamas. Kuid siis võttis kirg võimust. Marika nägi üha sagedamini ringi käies, et „see on ilus punane ja kujutab just lepatriinut“. Järgnenud esemeid ta enam raamatukokku ei viinud, need leidsid koha naise kodus.