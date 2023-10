Iluoperatsioonid ei ole eluaegsed. Kui kaua aga kestab iluoperatsiooni tulemus?

Rindade suurendamine rinnaimplantaatidega operatsioonil annab kirurg Sinu rindadele soovitud suuruse ja kuju. Kui kaua aga püsivad rinnaimplantaadid? Tegelikult ei tea ei proteeside tootja ega kirurg veel täpset rinnaproteeside kestvuse aega. Proteesitehas, mis on töötanud 7-15 aastat, ei saa tegelikult väita, et proteesid kestavad 30 aastat, sest neid proteese ei ole veel keegi nii kaua kasutanud. Clinica kliinikus on patsiente, kelle proteesid on kestnud üle 20 aasta, samas on patsiente, kelle proteesid on kestnud alla 10 aasta ja vajavad väljavahetamist. Rinnalihase alusele proteesile võib lihas tugevat survet avaldada ja see võib omakorda proteesi kulutada. Õnneks on enamikul proteesitehastel garantii, mis tagab patsiendile proteeside purunemise korral uued proteesid tasuta. Samas, kui patsiendi kehakaal oluliselt ei kõigu ja sünnituse tulemusena pole rinnanahk oluliselt veninud, on rindade suurendamise operatsiooni tulemused küllaltki püsivad.