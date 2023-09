Inimesel võiks olla üks kindel koht, kus tema ja kogu pere hammaste tervis on ühe arstkonna südameasi

Me ka valgendame, aga mitte sinakaksvalgeks, vaid mõistuse piires. Kui hammas on keskpärase tooniga ja patsiendile hambakroon kõrvale teha, siis küsime alati, et kas ta tahab olemasolevaid hambaid heledamaks teha, sest siis saame ka praeguse hambakrooni heledamaks teha. Sest tihti võib juhtuda, et patsient teeb krooni ära, aga siis on juba hilja. Seepärast ongi hea leida üks raviarst, kellega kõik oma plaanid läbi arutada.

Näiteks hambavalgendus ei pruugigi kõigile sobida, võib olla tuleks arstile rääkida, et tahan tulevikus valgendada. Mõnel inimesel on jällegi väga palju täidiseid ja sel puhul kõik valgendused ei sobigi, sest täidis on liiga suur ja neid peab ka siis omakorda vahetama. Mõistlik ongi see kõik ühe hambaravikliiniku arstidega läbi rääkida, vastasel juhul on väljaminekud ülisuured.

Enne kui hammas välja tõmmata ja asendada implantaadiga, võiks mõelda ja võtta eksperdilt mõtlemisainet, kas ikkagi kergekäeliselt hammas välja võtta ja implantaat panna. Meie ei tõmba kergekäeliselt hammast välja – kui annab hoida, siis ikkagi hoida. Kui on väga lagunenud hammas, millel pole põletikku all, siis kui ütlen patsiendile, et teil on see hammas veel üldjuhul 4 või 5 aastat suus, vastab ta, et see 4-5 aastat on väga pikk aeg ja praegu implantaati ei taha. Oluline on siinkohal teada, et ka implantaat võib samamoodi minna põletikku! Ja selle ravimine on juba oluliselt kulukam, sest asemele ju tuleb panna uus implantaat.

Mida teha, et nii kaugele asi ka päris ei läheks?

Ikkagi rohkem oma hambaid hoida! Kord aastas tuleb kontrollis käia.

Kui hambavaluga on kaasnenud see, et närv on läinud juba põletikku, on hamba säilitamiseks vaja põletikuline närv eemaldada. Samuti on ülioluline kogu protseduuri vältel bakterite eemale hoidmiseks ravikohta korralikult desinfitseerida.