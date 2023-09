Marje Üksisest sai graafik tänu sõbrannale, kes ta kursusele kaasa kutsus. „Seal käiski klõps, kui nägin, et nii palju on huvitavaid tehnikaid.“

Nüüd, kui sügis käes, plaanib Marje taas kindlama rutiini sisse seada, et jõuda sagedamini Raja tänava ateljeesse. Majja, kus tööruumid mitmetel kunstnikel. „Mõnikord veedan siin aega ka lugedes või niisama mõtiskledes. Kuna maja on vana, siis talviti on vahel hirmus külm, nii et olen põgenenud. Aga eks näe, kaua siin olla saab, võib-olla läheb maja lammutamisele. Kahju! Sest mulle siin väga meeldib.“