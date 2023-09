Piisab ühest paarist: vaata, milline on sellesügisene moekaim jalanõu, millega võid minna nii metsa kui teatrisse

Selliseid jalatseid, mida ei heiduta ei aastaaeg ega sündmus, polegi väga palju. Just seepärast on oma lihtsas võlus ja ülimas mitmekülgsuses loafer’id parim investeering sügisese garderoobi täiendamiseks. Valdavalt madalad ning laia kontsaga hõlpsalt jalgalükatavad igapäevakingad ahvatlevad laia värvivaliku, erineva materjali ja stiiliga ning sobivad nii pidulikeks kui vabaajaüritusteks. Ja kuna loafer’id on tõesti mugava lõikega, saab neid terve päeva ilma valutama kippuvate jalgade pärast muretsemata päriselt ka kanda.