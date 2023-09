Kas sina tead, mis on tõeline vananemisvastane salarelv?

Kollageen moodustab meie kehas kõikidest valkudest umbes 30%, seda leidub lihastes, luudes, nahas, kõõlustes. „Mõneti on kollageen kui liim, mis hoiab keha koos ning toimimas,“ ütleb salongi IluPaas kosmeetik Regina Paas. „Kuid see valk aitab eriti just nahal püsida tugeva ja elastsena ning asendada surnud naharakke uutega. Seega on kollageen tõeline ilu ja nooruse allikas.“