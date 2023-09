Eesti esikaunitar Auli Andersalu-Targo teeb sageli nähtamatuks jäävat koolipsühholoogitööd: "Kui laps saab talle sobiva abi, on see väga suur asi!"

„Täna on rahulikum päev, keegi pole veel minu juures käinud,“ ütleb Auli kooliaasta esimesel esmaspäeval. Tuhande lapsega Tallinna 32. keskkoolis elatakse tasapisi sisse – sagimist on, aga koolipsühholoogi juures valitseb vaikus. Laual õitsevad lavendlid, nende lillades õites on peidus rahu ja ilu. Auli kohe oskab – ta on koolimajja tekitanud koduse paiga, kuhu abivajajad on oodatud.

Auhinnaks tükk kangast

Auli on suurepärane koolipsühholoog. Öeldakse, et ta on töökas ja suure hingega, meelekindel ja tasakaalukas. Ilus inimene.

Kõik on tõsi. Auli Andersalu on Eesti Miss 1994. Omaaegne vabariigi kauneim kandis esmalt Vooremaa kaunitari tiitlit. Gümnaasiumi lõpuklassi neiule oli missindus suur vaheldus rutiinsele igapäevale. Ta lapsepõlvekodu asus ühes neist depressiivsetest väikelinnadest, kus polnud midagi teha, ja nii tekitas iludusvõistlusel osalemine hasarti ja põnevust.