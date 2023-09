Evelin Leimast sai pärast tähenduslikku unenägu aegade noorim Setomaa ülemsootska: «Ma olen selline huvitav kompott kahest keelest ja kultuurist.»

Kohtume Eveliniga (30) Pihkva järve kaldal. Siin võiks isegi öelda, et ülemsootska võtab meid vastu maailma äärel. Noorima selle tiitli kandja soojus ja heatahtlikkus paistavad kaugele välja. Ta kingib tervituseks sõbraliku spontaanse kallistuse.

Kõigest kuu aega ametis olnud Evelini graafik ülemsootskana on tihe, kuid nagu ta isegi ütleb, „saab ju ise otsustada, kas elu on tegelikult ka kiire või mitte“. Seto keeles on kiire kipõ.