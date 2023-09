Igav, aga funktsionaalne – kodumaine TUUB toodab lihtsalt ilusaid riideid

Sugu pole oluline

Kas teadsid, et mitmed TUUBi tooted teeb eriliseks asjaolu, et nad on unisex? Kui mingi asi sobib selga igale inimesele ja on seejuures väga mugav ja kenakene ka, siis on ju tore lugu küll! Mehed ehk peaks valima pigem suurema suuruse, kuid kuna tegu on venivast kangast riietega, siis sobib ka L suuruses mehel osta L-püksid TUUBi e-poest. Loeme ette praeguses valikus unisex tooted: Everywear pidulikud dressipüksid, meriino peenvillast pikk pesu (ei aja sügelema!), buffi-laadne torusall ja miks mitte ka peenvillased säärised matkamehele ning biopuuvillast tehtud stiilne signatuur-T-särk.

Valus teema – tootmisjäägid

TUUB proovib olla oma tootmises jätkusuutlik. „Meie puhul tähendab see, et me toodame Eestis, kus igal inimesel on kõht täis ja inimõigused tagatud. Me katsume kõik tooraine hankida samadel nn fair trade tingimustel, meie meriinovill on peaaegu kogu toodangu puhul mulesing-free, mis põhimõtteliselt tähendab loomade fair trade´i. No ja muidugi need tootmisjäägid! Nendega on kehvem lugu. Ei ole 100% head lahendust. Ainult TUUBi multifunktsionaalset ookeaniprügist tehtud kangast kleiti tootes on asi lihtne, sest kangas kulub põhimõtteliselt 100% tootele ära. Aga liikudes meriino juurde jäävad servadest parajad lahmakad kangast üle. Nendest me toodame torusalle, ülejääkidest sääriseid, ning mis veel üle jääb, saab patsikummiks, ning kribalatest lõikame kangaetikettidele paelakesi.“

Mida teha aga keerukamate lõigetega toodete vahetükkidest? „Oleme neid viimasel ajal andnud ukrainlastele varjevõrkude punumiseks. Sinna paraku ei sobi kõik värvid ja me ju loodame, et see hirmus sõda lõppeb lähiajal,“ räägib disainer Tiiu.

Inimene üldiselt tahab olla lihtsalt normaalne ja ilus