UURIMUS: alkohol ei muudagi naisi ilusamaks!

Varasemad uurimused, mille käigus inimestel paluti hinnata teiste atraktiivsust nii kainelt kui ka vintispäi, on andnud vastakaid tulemusi, kirjutab The Guardian. Hiljutine Pittsburghi ülikooli eksperiment tõestas, et müüt õlleprillidest ei vasta tõele. Katsesse värvati 18 meessoost sõprade paari, kes pidid kaine peaga ja viinakokteili joonuna fotodel ja videotel olevaid mehi-naisi hindama. Sõprade tandemid kutsuti uurimusse selleks, et matkida tavapärase napsitamise suhtluskeskkonda.