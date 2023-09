Taskukohase hinna taga peitub hiilgav idee

Kaks on parem kui üks

Uut lampi kujundanud IKEA disainerid Carl Öjerstam ja Magnus Elebäck tulid heale mõttele, et selle transportimise ajal võiks lambivarju kasutada pakendi osana. Kui lambijalg tagurpidi keerata, mahub see täpselt varju sisse, mis kaitseb seda transpordi ajal. Nii kulub lambi transportimiseks vähem pakkematerjali, mis tähendab kokkuvõttes väiksemat transpordikulu. Milline suurepärane idee! Tänu sellele maksab see silmapaistva disainiga lamp praegu ainult 6,99 eurot.

LAMPAN laualamp toodi turule peaaegu 20 aastat tagasi ja sellest ajast alates on seda müüdud arvukates värvides ja värvikombinatsioonides. Lambi ainulaadne vorm ja nutikas pakkimislahendus on teinud sellest terves maailmas armastatud valgustiklassika. Erandiks pole ka Eesti – see lamp toob valgust ja hubasust sadadesse Eesti kodudesse.

Vorm, mis tekitab emotsioone

IKEA jaoks tähendab vorm eelkõige välimust. Iga toote vorm on seotud nii inimeste igapäevaste vajaduste kui ka meeltega – see tekitab emotsioone, kutsub suhtlema ja puudutab hinge.

Soovime, et meie tooted teeksid igapäevaelu rõõmsamaks ja ilusamaks. Ilusaid tooteid luues peame meeles, et ilu on vaataja silmades. Toodete vorm teenib emotsioonide tekitamise eesmärki.