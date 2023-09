BRITTA-LIISA PIKK TEEKOND DIAGNOOSINI: Crohni tõve karm reaalsus – jämesool oli väga suuri haavandeid täis ja meenutas lausa sõelapõhja

Enne lõpliku diagnoosi saamist vaevas küll Britta-Liisat (31) kõhukinnisus ja korra tekkisid ka hemorroidid, kuid suuremaks muretsemiseks ta ometi põhjust ei näinud. „Käisin hemorroidide pärast perearsti juures ja ostsin tema soovitusel apteegi käsimüügist küünlad. Arst ütles, et hullu pole midagi,“ meenutab ta. Tohter pakkus, et istuva kontoritöö puhul ongi see normaalne. Kõhukinnisuse jättis arst samuti tähelepanuta. Midagi muud toona ei uuritud.