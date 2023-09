Väärt leid: Aune Veersalu leidis mullu Eestist kümmekond haruldast ebapärlikarpi!

Metsatee on vaikne ja inimtühi. Puuriit ja kaks pakku, taamal laiuvad talud. Päike paistab ja oja vuliseb. Aune on meie ainsal ebapärlijõe harul juba mitmendat päeva. „Uute populatsioonide leidmine on nii meeletu kogemus,“ ütleb 20aastase kogemusega hüdrobioloog.