Üks suur peavalu, mille Lidl lahendada suudab

Ma arvan, et ma ei eksi, kui eeldan, et igas majapidamises valmistab sageli peavalu üks ja seesama küsimus – mida õhtuks süüa teha? Söömisega on see häda, et kui üks söögikord saab edukalt seljatatud, on järgmine juba mõne tunni pärast ees ootamas. Jälle on vaja nuputada, mida valmistada. Soovitavalt midagi, mida poleks juba nelikümmend seitse korda teinud … vähemalt sel nädalal.